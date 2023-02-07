Шапаренко вернется на поле не раньше апреля

Хавбек " Динамо " Николай Шапаренко вряд ли успеет восстановиться к возобновлению сезона УПЛ.

Такую информацию дает журналист Игорь Цыганык, ссылаясь на свои источники в клубе.

По нынешним данным, игрок сможет помочь киевлянам с апреля.

Напомним, что Шапаренко еще в сентябре перенес операцию после серьезной травмы колена, полученной в матче Лиги Европы. В нынешнем сезоне игрок успел провести лишь 9 матчей.