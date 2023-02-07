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Шапаренко вернется на поле не раньше апреля

Премьер-лига
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Начинать весну Динамо и сборная Украины будут без хавбека

Шапаренко вернется на поле не раньше апреля

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев

Новина українською

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко вряд ли успеет восстановиться к возобновлению сезона УПЛ.

Такую информацию дает журналист Игорь Цыганык, ссылаясь на свои источники в клубе.

По нынешним данным, игрок сможет помочь киевлянам с апреля.

Напомним, что Шапаренко еще в сентябре перенес операцию после серьезной травмы колена, полученной в матче Лиги Европы. В нынешнем сезоне игрок успел провести лишь 9 матчей.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Николай Шапаренко
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Источник:
Football Hub

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