Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шапаренко вернется на поле не раньше апреля
Начинать весну Динамо и сборная Украины будут без хавбека
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев
Хавбек "
Такую информацию дает журналист Игорь Цыганык, ссылаясь на свои источники в клубе.
По нынешним данным, игрок сможет помочь киевлянам с апреля.
Напомним, что Шапаренко еще в сентябре перенес операцию после серьезной травмы колена, полученной в матче Лиги Европы. В нынешнем сезоне игрок успел провести лишь 9 матчей.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Football Hub
Популярное сейчас
- Гармаш еще до возобновления сезона может покинуть Динамо, - источник
- Российские власти дали приказ подготовить все бомбоубежища на территории РФ
- Больше 1000 оккупантов и урожай наземной техники. Генштаб – о потерях россиян за 6 февраля
- Динамо уверенно переигрывает представителя Дании - Супряга снова забивает
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн