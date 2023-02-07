Исламхан стреляет дважды. Металлист 1925 проиграл Ордабасы

7 февраля " Металлист 1925 " сыграл свой очередной спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Команде Эдмара противостояло казахстанский "Ордабасы".

Харьковчане, возможно, под нагрузками, выглядели тяжеловато и пропустили до перерыва два гола – оба раза отметился Исламхан.

После перерыва "М1925" пытался оживить игру, но получалось не очень. Единственный свой гол харьковчане забили в самой концовке матча.

2:1, победа казахстанской команды.

Завтра, 8 февраля, "Металлист 1925" сыграет спарринг с грузинским "Колхети 1913".

"Металлист 1925" – "Ордабасы" (Шымкент, Казахстан)

Голы: Ногейра 89 – Исламхан 27, 45

"Металлист 1925": Мозиль (Потимков И. 46), Жичиков, Ткачук, Безуглый, Капинус, Мартынюк, Габелок, Русин, Ременюк (Ногейра 79), Дмитренко (Островский 86), Чирук