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Исламхан стреляет дважды. Металлист 1925 проиграл Ордабасы
Завтра Металлист 1925 сыграет с грузинским Колхети 1913
metalist1925.com
7 февраля "
Команде Эдмара противостояло казахстанский "Ордабасы".
Харьковчане, возможно, под нагрузками, выглядели тяжеловато и пропустили до перерыва два гола – оба раза отметился Исламхан.
После перерыва "М1925" пытался оживить игру, но получалось не очень. Единственный свой гол харьковчане забили в самой концовке матча.
2:1, победа казахстанской команды.
Завтра, 8 февраля, "Металлист 1925" сыграет спарринг с грузинским "Колхети 1913".
"Металлист 1925" – "Ордабасы" (Шымкент, Казахстан)
Голы: Ногейра 89 – Исламхан 27, 45
"Металлист 1925": Мозиль (Потимков И. 46), Жичиков, Ткачук, Безуглый, Капинус, Мартынюк, Габелок, Русин, Ременюк (Ногейра 79), Дмитренко (Островский 86), Чирук
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