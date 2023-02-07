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Суд наложил арест на счета Полтавского ГОКа - одного из ключевых активов владельца Ворсклы Жеваго
Очередные проблемы у Константина Жеваго
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Шевченковский районный суд Киева наложил арест на все банковские счета ЧАО "Полтавский ГОК", сообщает группа компаний Ferrexpo владельца "
В горно-обогатительном комбинате говорят, что принимают меры, чтобы в "судебном порядке разблокировать банковские счета".
Суд принял решение по ходатайству Офиса генпрокурора в рамках дела по вероятному уклонению компанией от уплаты рентных платежей. В то же время, суд не останавливал расходные операции компании по уплате налогов, сборов и других налоговых платежей в государственный бюджет.
ЮГОК – владелец крупнейших запасов железной руды в Европе и ключевой актив Ferrexpo, котируемый на Лондонской фондовой бирже. ЮГОК считается одним из самых привлекательных инвестиционных объектов на развивающихся рынках.
Напомним, в сентябре 2019 года Константину Жеваго сообщили о подозрении в причастности к схеме по хищению 2,5 миллиарда гривен банку "Финансы и Кредит" из-за оффшорных компаний в течение 2007-2014 годов.
46-летний бизнесмен является мажоритарным владельцем группы компаний Ferrexpo, в состав которой входят Полтавский, Еристовский и Билановский горно-обогатительные комбинаты. Кроме "Ворсклы" Ferrexpo также является главным инвестором "Горняка-Спорта".
Сам Жеваго находится во Франции, где вышел под залог в 1 млн евро, он не может покидать страну.
Ранее вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак анонсировал разгрузку зарплатной ведомости, а вокруг "Горняка-Спорта" ходили слухи об исчезновении профессиональной команды.
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