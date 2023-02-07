Прощай, Ворскла: Ризнык прошел медосмотр в Шахтере

Вратарь "Ворсклы" Дмитрий Ризнык прошел медосмотр для "Шахтера", сообщает ТаТоТаке.

По информации ведущих, его трансфер в донецкий клуб уже согласован и официально о нем объявят сегодня-завтра.

24-летний Ризнык в текущем сезоне провел за "Ворсклу" 17 матчей во всех турнирах, пропустив 24 гола. Также голкипер успел дебютировать за сборную Украины. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

Любопытно, что в "Шахтере" Ризнык будет конкурировать с еще одним голкипером сборной - 21-летним Анатолием Трубиным, что косвенно намекает на скорый отъезд последнего в Европу.