Президент Вереса - о Когуте: Имел предложения из-за рубежа, но решил остаться здесь

Президент "Вереса" Иван Надеин в интервью Брутальному футболу рассказал о ситуации вратаря Богдана Когута в начале российского вторжения.

"Когут имел предложения из-за границы. Это был апрель, из моего дома едва выгнали оккупантов. Было непонятно, что дальше. Я ему говорю: "Бодя, уходи!"

У него трое детей. Он может уезжать. Не понимаю многих футболистов, которые хотят уехать, ведь они сразу подвергаются нарушению закона. А у Богдана была возможность уехать и реальный контракт на столе. Но он сказал: "Если я уеду, то закрою дверь за собой. Хочу быть здесь, все будет хорошо".