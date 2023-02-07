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Президент Вереса - о Когуте: Имел предложения из-за рубежа, но решил остаться здесь

Премьер-лига
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Президент Вереса - о Когуте: Имел предложения из-за рубежа, но решил остаться здесь

Фото: nkveres.com

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин в интервью Брутальному футболу рассказал о ситуации вратаря Богдана Когута в начале российского вторжения.

"Когут имел предложения из-за границы. Это был апрель, из моего дома едва выгнали оккупантов. Было непонятно, что дальше. Я ему говорю: "Бодя, уходи!"

У него трое детей. Он может уезжать. Не понимаю многих футболистов, которые хотят уехать, ведь они сразу подвергаются нарушению закона. А у Богдана была возможность уехать и реальный контракт на столе. Но он сказал: "Если я уеду, то закрою дверь за собой. Хочу быть здесь, все будет хорошо".

Надо сказать, у 35-летнего Когута на данный момент все действительно хорошо. Он отыграл 15 матчей (20 пропущенных) в УПЛ, а его "Верес" занимает в таблице 10-е место.

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В статье: Богдан Когут Верес (Ровно) Иван Надеин
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