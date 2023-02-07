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Суркисы и Динамо отправили фуру помощи для СБУ

Премьер-лига
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Объявили об этом на клубном сайте

Суркисы и Динамо отправили фуру помощи для СБУ

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" и фонд братьев Суркисов объявил об отправке фуры помощи на потребности Службы безопасности Украины. "7 февраля на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского состоялась очередная передача гуманитарной помощи", – говорится в заявлении на клубном сайте.

"Целая фура направилась к нашим защитникам. Несколько дней назад, 3 февраля, на фронт был отправлен еще один полезный груз – наборы сухих супов, которые позволят нашим отважным воинам полноценно питаться, ведь их можно заварить в любых обстоятельствах и согреться горячим вкусным блюдом", – также гласит публикация.

Вице-президент "Динамо" Виталий Сивков заявил, что СБУ также поехали сухие супы. Что ещё, кроме них повезет фура, неизвестно.

"Динамо" идет в УПЛ на 3-м месте, набрав 30 очков после 15-ти туров.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.com

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