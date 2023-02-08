Львов победил команду четвертого польского дивизиона

ФК "Львов" продолжает идти с нулем в графе "пропущенные" на турецком сборе этой зимой. В своем третьем спарринге "сине-золотые львы" победили "Вечисту" из Кракова. Впрочем, следует отметить, что этот коллектив выступает не в элите польского футбола или во втором дивизионе, а только в четвертой лиге страны.

Следующий контрольный матч львовяне проведут 10 февраля против "Торпедо" из Кутаиси.

Контрольный матч

7 февраля

"Львов" (Украина) - "Вечиста" (Краков, Польша) 2:0

Голы: игрок на просмотре 21, Бугай 63 (пен, )

"Львов": Пономаренко, Дитятьев, игрок на просмотре, Сасовский, игрок на просмотре, Богунов, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Мильченко, игрок на просмотре, Эсеола.

Во втором тайме выходили: Ольховой, Кузык, Муравский, Бугай, Алибеков, Грисьо, Никитюк, Вовкун, Михайлив В., Михайлив Р.