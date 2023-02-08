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Львов победил команду четвертого польского дивизиона

Премьер-лига
(2 голосов)

Забивали Бугай и игрок на просмотре

Львов победил команду четвертого польского дивизиона

Фото: ФК Львів / Автор невідомий

UA-Футбол
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ФК "Львов" продолжает идти с нулем в графе "пропущенные" на турецком сборе этой зимой. В своем третьем спарринге "сине-золотые львы" победили "Вечисту" из Кракова. Впрочем, следует отметить, что этот коллектив выступает не в элите польского футбола или во втором дивизионе, а только в четвертой лиге страны.

Следующий контрольный матч львовяне проведут 10 февраля против "Торпедо" из Кутаиси.

Контрольный матч
7 февраля
"Львов" (Украина) - "Вечиста" (Краков, Польша) 2:0
Голы: игрок на просмотре 21, Бугай 63 (пен, )
"Львов": Пономаренко, Дитятьев, игрок на просмотре, Сасовский, игрок на просмотре, Богунов, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Мильченко, игрок на просмотре, Эсеола.
Во втором тайме выходили: Ольховой, Кузык, Муравский, Бугай, Алибеков, Грисьо, Никитюк, Вовкун, Михайлив В., Михайлив Р.

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В статье: ФК Львов Владислав Бугай
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