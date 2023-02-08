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Опытного Васина во Львове не будет - клуб готовит трансфер легионера
33-летнему футболисту придется и дальше искать команду
Фото: sport.pl.ua
Опытный полузащитник Денис Васин не будет играть за ФК "Львов". На днях была информация, что 33-летний игрок находится на просмотре у последней команды УПЛ.
По данным Спортивки, такие события действительно имели место, однако по итогу перехода ждать не стоит. Ныне Васин не находится с "сине-золотыми" на сборах в Турции.
Параллельно с этим "Львов" готовится к трансферу зарубежного игрока. 21-летний хорват Ивиан Свржняк, если верить источнику, уже вскоре подпишет контракт с командой. Другие детали пока неизвестны.
Напомним, что ранее "Львов" подписал зимой шестерых игроков, среди которых форвард Эсеола, полузащитники Алибеков, Дитятьев и Богунов, защитник Кузик и голкипер Рыбка.
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