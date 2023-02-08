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Металлист 1925 - Колхети-1913: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинский клуб продолжает подготовку

Металлист 1925 - Колхети-1913: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Металлист 1925

UA-Футбол
Новина українською

"Металлист 1925" готовится к очередному спаррингу на турецких сборах. Если вчера харьковский коллектив проиграл "Ордабасы" (1:2), то сегодня их соперником станет грузинский представитель "Колхети-1913". После этого же коллектив Эдмара-Голодюка будут ждать два дня отдыха, а также два завершающих спарринга на сборах.

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Контрольный матч, 08.02.2023
"Металлист 1925" 14:00 "Колхети-1913"

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Колхети (Грузия)
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