Важный матч для Вернидуба. Кривбасс - Шериф: смотреть онлайн, видеотрансляция

Криворожский "Кривбасс" в эту среду проведет достаточно интересный товарищеский матч на подготовительных сборах. Середняк украинского первенства встретится с молдавским "Шерифом", который недавно играл в ЛЧ и даже обыгрывал там "Реал" и "Шахтер". Символично, что нынешний тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуба был тем наставником, с которым клуб из Тирасполя играл на групповом этапе главного клубного турнира планеты.

Контрольный матч, 08.02.2023

"Кривбасс" 14:00 "Шериф"