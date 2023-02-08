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Важный матч для Вернидуба. Кривбасс - Шериф: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

Ранее Юрий Николаевич возглавлял клуб из Тирасполя

Важный матч для Вернидуба. Кривбасс - Шериф: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Криворожский "Кривбасс" в эту среду проведет достаточно интересный товарищеский матч на подготовительных сборах. Середняк украинского первенства встретится с молдавским "Шерифом", который недавно играл в ЛЧ и даже обыгрывал там "Реал" и "Шахтер". Символично, что нынешний тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуба был тем наставником, с которым клуб из Тирасполя играл на групповом этапе главного клубного турнира планеты.

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Контрольный матч, 08.02.2023
"Кривбасс" 14:00 "Шериф"

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шериф (Тирасполь)
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