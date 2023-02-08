Эдмар рассказал, может ли остаться арендованный форвард Шахтера в Металлисте 1925

Наставник "Металлиста 1925" Эдмар рассказал как клуб работает над поиском новых игроков, а также ответил на вопрос касательно будущего Андрея Борячука в харьковской команде.

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"Поиск новых футболистов не прекращается, но вы прекрасно знаете, какая ситуация в стране и что заманить в УПЛ игроков серьезного уровня не довольно сложно. Если говорить о сильных игроках, которые выступают в чемпионате Украины, то выиграть борьбу за них у более обеспеченных клубов непросто.

Я не могу сказать, что этой зимой мы точно не подпишем новых футболистов. Пока их нет, но они могут появиться.

Останется ли Борячук? Лично я был бы не против такого развития событий, однако этот вопрос лучше задавать руководству обоих клубов. Борячук здорово помог нам в этом чемпионате. Такой игрок нам бы не помешал. К тому же ему не придется привыкать к коллективу, в котором его все хорошо знают", - рассказал Эдмар в интервью FanDay.

В первой части сезона Борячук отыграл за "Металлист 1925" восемь игр и забил три гола. Зимние сборы он проводит с "Шахтером" в Турции.