В этом сезоне отыграл три матча. Ворскла продлила контракт с 20-летним воспитанником

Центрбек Евгений Павлюк продлил контракт с "Ворсклой". Об этом передает пресс-служба полтавчан.

По официальным данным, новый контракт будет рассчитан на ближайшие четыре года. Сам игрок заявил, что для него "это вызов и честь быть частью такого амбициозного коллектива".

Павлюк - воспитанник полтавчан, который впервые сыграл за взрослую команду в октябре 2021-го года. Пока в сумме провел 12 игр, в том числе три встречи нынешнего сезона. Имеет на своем счету один забитый гол.