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В этом сезоне отыграл три матча. Ворскла продлила контракт с 20-летним воспитанником

Премьер-лига
(1 голосов)

Надолго задержится в клубе

В этом сезоне отыграл три матча. Ворскла продлила контракт с 20-летним воспитанником

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
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Центрбек Евгений Павлюк продлил контракт с "Ворсклой". Об этом передает пресс-служба полтавчан.

По официальным данным, новый контракт будет рассчитан на ближайшие четыре года. Сам игрок заявил, что для него "это вызов и честь быть частью такого амбициозного коллектива".

Павлюк - воспитанник полтавчан, который впервые сыграл за взрослую команду в октябре 2021-го года. Пока в сумме провел 12 игр, в том числе три встречи нынешнего сезона. Имеет на своем счету один забитый гол.

Ранее сообщалось, что вскоре "Ворсклу" покинет основной кипер Дмитрий Ризнык, который будет играть в "Шахтере".

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В статье: Ворскла (Полтава)
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