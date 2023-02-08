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В этом сезоне отыграл три матча. Ворскла продлила контракт с 20-летним воспитанником
Надолго задержится в клубе
Фото: Александр Приходько
Центрбек Евгений Павлюк продлил контракт с "Ворсклой". Об этом передает пресс-служба полтавчан.
По официальным данным, новый контракт будет рассчитан на ближайшие четыре года. Сам игрок заявил, что для него "это вызов и честь быть частью такого амбициозного коллектива".
Павлюк - воспитанник полтавчан, который впервые сыграл за взрослую команду в октябре 2021-го года. Пока в сумме провел 12 игр, в том числе три встречи нынешнего сезона. Имеет на своем счету один забитый гол.
Ранее сообщалось, что вскоре "Ворсклу" покинет основной кипер Дмитрий Ризнык, который
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