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Шахтер - Сараево: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Последняя репетиция накануне Лиги Европы

Шахтер - Сараево: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Для "Шахтера" это будет заключительная официальная игра на текущем зимнем сборе. После нее подопечные Игоря Йовичевича сосредоточатся на работе непосредственно под игры Лиги Европы против "Ренна". Обращаем внимание, что "горняки" не победили ни в одном контрольном матче в 2023-м: три ничьих и поражение. Впрочем, также не стоит уделять много внимания именно результатам, ведь мерилом все равно будут официальные встречи.

Контрольный матч
7 февраля. Начало в 16:30
"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Сараево" (Босния и Герцеговина)

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Сараево
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