Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывшие против нынешних. Кривбасс Вернидуба на сборах одолел Шериф
Криворожцы продолжают подготовку
fckryvbas.com
Криворожский "
8 января нынешняя команда Юрия Вернидуба сыграла с бывшей – криворожцы спарринговались с молдавским "Шерифом".
В первом тайме "Кривбасс" выглядел получше и смог забить два гола – отличились Задерака и Хомченовский.
Во втором тайме команды обновили составы. "Шериф" немного выровнял игру и сумел отыграть один гол.
Как итог – победа "Кривбасса" 2:1.
Уже завтра "красно-белые" проведут шестой контрольный матч на турецком сборе против "Нефтчи" из Ферганы.
"Кривбасс" – "Шериф" (Тирасполь, Молдова) 2:1
Голы: Задерака (30) Хомченовский (43) - Бадоло (69)
"Кривбасс": Богдан Сарнавский – Владимир Якимец (Евгений Опанасенко, 46), Виталий Вернидуб (Андрей Понедельник, 46), Даниил Бескоровайный, Тимур Стецьков (Вячеслав Рябов, 76) – Максим Задерака (Денис Шевченко, 76) Евгений Банада (Владислав Семотюк, 76), Никита Татарков (Артур Микитишин, 76), Рифет Капич (Клим Приходько, 76), Дмитрий Хомченовский (Тимур Кораблин, 76) – Роман Дебелко (Денис Устименко, 76).
Популярное сейчас
- Ударил палкой по дрону-камикадзе. ВИДЕО самоликвидации российского оккупанта
- Под тысячу единиц личного состава, по одному вертолету и ПВО. Генштаб – о потерях РФ за 7 февраля
- Разгром от Днепра-1, сенсация на клубном ЧМ, скандал в Баварии. Главные новости за 7 февраля
- Динамо уверенно переигрывает представителя Дании - Супряга снова забивает
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО
Новости по теме
- 23:01 Украинские Кривбасс назвал еще трех соперников на сборах. Среди них - бывший клуб Юрия Вернидуба
- 20:34 Украинские "В команде все были горды, что у нас такой смелый тренер", - экс-игрок Шерифа вспомнил, как Вернидуб уехал на войну
- 11:11 Украинские Лютый: Хотелось бы, чтобы проект ПФК Сумы был на долгие годы