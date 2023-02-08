Бывшие против нынешних. Кривбасс Вернидуба на сборах одолел Шериф

Криворожский " Кривбасс " сыграл пятый контрольный матч на турецких сборах.

8 января нынешняя команда Юрия Вернидуба сыграла с бывшей – криворожцы спарринговались с молдавским "Шерифом".

В первом тайме "Кривбасс" выглядел получше и смог забить два гола – отличились Задерака и Хомченовский.

Во втором тайме команды обновили составы. "Шериф" немного выровнял игру и сумел отыграть один гол.

Как итог – победа "Кривбасса" 2:1.

Уже завтра "красно-белые" проведут шестой контрольный матч на турецком сборе против "Нефтчи" из Ферганы.

"Кривбасс" – "Шериф" (Тирасполь, Молдова) 2:1

Голы: Задерака (30) Хомченовский (43) - Бадоло (69)

"Кривбасс": Богдан Сарнавский – Владимир Якимец (Евгений Опанасенко, 46), Виталий Вернидуб (Андрей Понедельник, 46), Даниил Бескоровайный, Тимур Стецьков (Вячеслав Рябов, 76) – Максим Задерака (Денис Шевченко, 76) Евгений Банада (Владислав Семотюк, 76), Никита Татарков (Артур Микитишин, 76), Рифет Капич (Клим Приходько, 76), Дмитрий Хомченовский (Тимур Кораблин, 76) – Роман Дебелко (Денис Устименко, 76).