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Бывшие против нынешних. Кривбасс Вернидуба на сборах одолел Шериф

Премьер-лига
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Криворожцы продолжают подготовку

Бывшие против нынешних. Кривбасс Вернидуба на сборах одолел Шериф

fckryvbas.com

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Криворожский "Кривбасс" сыграл пятый контрольный матч на турецких сборах.

8 января нынешняя команда Юрия Вернидуба сыграла с бывшей – криворожцы спарринговались с молдавским "Шерифом".

В первом тайме "Кривбасс" выглядел получше и смог забить два гола – отличились Задерака и Хомченовский.

Во втором тайме команды обновили составы. "Шериф" немного выровнял игру и сумел отыграть один гол.

Как итог – победа "Кривбасса" 2:1.

Уже завтра "красно-белые" проведут шестой контрольный матч на турецком сборе против "Нефтчи" из Ферганы.

"Кривбасс" – "Шериф" (Тирасполь, Молдова) 2:1

Голы: Задерака (30) Хомченовский (43) - Бадоло (69)

"Кривбасс": Богдан Сарнавский – Владимир Якимец (Евгений Опанасенко, 46), Виталий Вернидуб (Андрей Понедельник, 46), Даниил Бескоровайный, Тимур Стецьков (Вячеслав Рябов, 76) – Максим Задерака (Денис Шевченко, 76) Евгений Банада (Владислав Семотюк, 76), Никита Татарков (Артур Микитишин, 76), Рифет Капич (Клим Приходько, 76), Дмитрий Хомченовский (Тимур Кораблин, 76) – Роман Дебелко (Денис Устименко, 76).

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шериф (Тирасполь)
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