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Шахтер с дублем Траоре разгромил Сараево

Премьер-лига
(1 голосов)

"Шахтер" на мажорной ноте завершает сбор

Шахтер с дублем Траоре разгромил Сараево

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" сегодня сыграл заключительный контрольный матч во время зимних сборов в Турции. Соперником украинцев стал боснийский ФК "Сараево". Игорь Йовичевич выпустил основных игроков, которые уже 16 февраля будут играть в Лиге Европы против "Ренна".

В первой половине тайма "горняки" никак не могли найти ключи к защите соперников, но все изменилось на 28-й минуте. Тарас Степаненко решился на удар из-за пределов штрафной и попал в верхний угол – 1:0. Шикарный гол капитана "Шахтера". Еще до перерыва украинцы усилиями Траоре и Судакова забили еще дважды - 3:0.

Во втором тайме характер игры не изменился. Коллектив Игоря Йовичевича получал удовольствие от футбола. Следует сказать, что и соперник этот матч откровенно провалил. На 55-й минуте Траоре реализовал выход один на один и забил свой второй гол в противостоянии – 4:0.

В итоге, игра завершилася победой украинцев - 4:0.

Контрольный матч

"Шахтер" (Украина) - "Сараево" (Босния и Герцеговина) 4:0

Голы: Степаненко (28), Траоре (33,55), Судаков (36)

"Шахтер" (стартовый состав): Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко (Топалов, 65), Степаненко, Бондаренко, Судаков (Джурасек, 70), Зубков, Криськив, Траоре.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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