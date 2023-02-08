Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла сыграла вничью с Астаной. Ризнык замечен не был
Очередной спарринг полтавчан
Фото: ФК Ворскла
Сегодня, 8 февраля, "Ворскла" провела свой очередной спарринг в Турции. Соперником полтавчан был самый титулованный казахстанский клуб – "Астана".
Впрочем, поединок оказался довольно пресным и закончился ничьей 0:0.
Отдельно отметим, что в составе "Ворсклы" не был замечен голкипер Дмитрий Ризнык, который, как сообщают СМИ,
"Ворскла" – "Астана" 0:0
"Ворскла" (стартовый состав): Исенко, Чеснаков, Фелипе, Кравец, Пердута, игрок на просмотре, Юрченко, Павлюк, Лопес, Степанюк, Олейник.
Популярное сейчас
- "Им нужно что-то показать". Секретарь СНБО назвал два направления, на которых РФ может пойти в наступление
- Ударил палкой по дрону-камикадзе. ВИДЕО самоликвидации российского оккупанта
- Три страны Европы передадут ВСУ около сотни первых Leopard, также важное решение приняли во Франции
- Гармаш еще до возобновления сезона может покинуть Динамо, - источник
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО