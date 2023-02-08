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Ворскла сыграла вничью с Астаной. Ризнык замечен не был

Премьер-лига
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Очередной спарринг полтавчан

Ворскла сыграла вничью с Астаной. Ризнык замечен не был

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Сегодня, 8 февраля, "Ворскла" провела свой очередной спарринг в Турции. Соперником полтавчан был самый титулованный казахстанский клуб – "Астана".

Впрочем, поединок оказался довольно пресным и закончился ничьей 0:0.

Отдельно отметим, что в составе "Ворсклы" не был замечен голкипер Дмитрий Ризнык, который, как сообщают СМИ, уже прошёл медосмотр в "Шахтере".

"Ворскла" – "Астана" 0:0

"Ворскла" (стартовый состав): Исенко, Чеснаков, Фелипе, Кравец, Пердута, игрок на просмотре, Юрченко, Павлюк, Лопес, Степанюк, Олейник.

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В статье: Ворскла (Полтава) Дмитрий Ризнык
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