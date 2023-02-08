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Сможете назвать ТОП-30 самых дорогих продаж киевского Динамо? Квиз
Фото: www.afcb.co.uk/Автор - невідомий
В последний день прошлого месяца киевское "Динамо" осуществило одну из самых больших продаж в своей истории. Столичный клуб отпустил в "Борнмут" своего воспитанника, 20-летнего центрального защитника Илью Забарного. За него киевляне согласно данным портала transfermarkt получили 22 миллиона 700 тысяч евро. Сегодня мы предлагаем вам вспомнить 30 самых дорогих продаж "Динамо". Трансферная стоимость указана по transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках. На прохождение викторины есть шесть минут.
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