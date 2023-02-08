Палкин - о решении ФИФА: Наши потери составят минимум 70 млн евро, я еще должен выплачивать долги другим клубам

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин заявил, что клуб продолжает нести серьезные убытки в связи с решением ФИФА о приостановке контрактов легионеров.

"Если все продолжится так же, то наши потери составят минимум 70 миллионов евро, поскольку 70% игроков уйдут полностью бесплатно.

Мы инвестировали деньги. Мы приобрели этих футболистов перед войной. С одной стороны – мы теряем инвестиции. С другой – я еще должен выплачивать долги другим клубам, которые продали нам этих исполнителей.

ФИФА не написала нам, чтобы сообщить: "Мы ввели это правило, отпустите всех игроков и давайте сядем с клубами, которым вы должны, и как-то решим ситуацию", – сказал Палкин.