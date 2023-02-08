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Палкин - о решении ФИФА: Наши потери составят минимум 70 млн евро, я еще должен выплачивать долги другим клубам

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахтер продолжает оспаривать решение ФИФА

Палкин - о решении ФИФА: Наши потери составят минимум 70 млн евро, я еще должен выплачивать долги другим клубам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что клуб продолжает нести серьезные убытки в связи с решением ФИФА о приостановке контрактов легионеров.

"Если все продолжится так же, то наши потери составят минимум 70 миллионов евро, поскольку 70% игроков уйдут полностью бесплатно.

Мы инвестировали деньги. Мы приобрели этих футболистов перед войной. С одной стороны – мы теряем инвестиции. С другой – я еще должен выплачивать долги другим клубам, которые продали нам этих исполнителей.

ФИФА не написала нам, чтобы сообщить: "Мы ввели это правило, отпустите всех игроков и давайте сядем с клубами, которым вы должны, и как-то решим ситуацию", – сказал Палкин.

Напомним, что ранее "Шахтер" подавал иск в CAS на решение ФИФА, но проиграл дело. Теперь горняки рассматривают иск в Федеральный суд Швейцарии.

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В статье: Сергей Палкин ФИФА Шахтер (Донецк)
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Источник:
BBC

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