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Палкин - о решении ФИФА: Наши потери составят минимум 70 млн евро, я еще должен выплачивать долги другим клубам
Шахтер продолжает оспаривать решение ФИФА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "
"Если все продолжится так же, то наши потери составят минимум 70 миллионов евро, поскольку 70% игроков уйдут полностью бесплатно.
Мы инвестировали деньги. Мы приобрели этих футболистов перед войной. С одной стороны – мы теряем инвестиции. С другой – я еще должен выплачивать долги другим клубам, которые продали нам этих исполнителей.
ФИФА не написала нам, чтобы сообщить: "Мы ввели это правило, отпустите всех игроков и давайте сядем с клубами, которым вы должны, и как-то решим ситуацию", – сказал Палкин.
Напомним, что ранее "Шахтер" подавал иск в CAS на решение ФИФА, но проиграл дело. Теперь горняки рассматривают иск в Федеральный суд Швейцарии.
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