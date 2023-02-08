Президент Вереса - про телепул: Из-за позиции 5 клубов мы фактически получили ноль

Президент " Вереса " Иван Надеин рассказал, почему, по его мнению, в текущем сезоне в очередной раз не удалось создать единый телепул.

"Я когда проголосовал, то даже на заседание УПЛ не шел. Думал, и так понятно – Setanta дает 3 миллиона долларов на клубы во время войны, 14 или 16 на три года. Никто больше не дает. Ну какие вообще могут быть вопросы? Никакой политики, иностранная компания просто дает деньги. Тут раз – туда сюда, тот против, тот против, как-то завертелось.

Причем УПЛ приняла юридическое решение. Эти клубы плюют на решение УПЛ. Я считаю, что эти процессы подрывают доверие.

В итоге Setanta говорит: "Ребята, УПЛ выполнили контракт? Нет. Поэтому мы эти деньги не заплатим". Будет какая-нибудь частица когда-то, неизвестно, как ее посчитают. Мы фактически получили нуль из-за позиции 5 клубов. А потом, как оказывается, один из клубов сам признал, что торговался за 200 тысяч евро (вероятно, речь идет о "Рухе" – прим.). Мне это вообще было… Я посмотрел и говорю: "Как так?". Сам рассказывает о телепуле и Польше, а здесь признает, что торгуется за 200 тысяч евро, чтобы ему одному дали.

Чтобы сохранить единство 11 клубов, мы остались. Если мы сейчас и это разрушим, то некоторых матчей мы просто не увидим, я так понимаю.

Телепул должен быть организован. Возможно, кто-нибудь выступит объединителем. Каждый клуб теперь должен отдать свои права. По новому закону условно один из 16 говорит: "Я хочу 200 тысяч", и все", – сказал Надеин.