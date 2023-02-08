Александрия расписала ничью с Жальгирисом в спарринге

Команда Руслана Ротаня провела пятый контрольный матч на турецком сборе. На этот раз соперником "горожан" стал действующий чемпион Литвы, "Жальгирис".

Впервые этой зимой александрийцы покинули поле без результативного удара. Но при этом стоит отметить, что и выиграть из пяти встреч команде удалось только однажды.

Следующий спарринг у "Александрии" запланирован уже на завтра, 9 февраля. Соперником станет казахстанский "Тобол".

Контрольный матч

8 февраля

"Александрия" (Украина) - "Жальгирис" (Вильнюс, Литва) 0:0

"Александрия" (старт): Шевченко, Авагимян, Мирошниченко, Волошин, Кожушко, Билошевский, Копына, Логинов, Бондаренко, Михайленко, Мустафаев.

"Александрия" (запасные): Ермаков, Мельник, Бабогло, Дрышлюк, Третьяков, Шулянский, Скорко, Демченко, Цуриков, Рыбалка, игрок на просмотре