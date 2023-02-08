Металлист 1925 разошелся миром с грузинами

"Металлист 1925" провел второй матч за двое последних суток. В противостоянии с грузинской командой "Колхети-1913" победитель определен не был - ничья 1:1.

За харьковчан еще в первом тайме забил Игорь Ногейра, для которого это третий результативный удар на турецкой земле в 2023-м. Однако удержать преимущество М1925 не удалось: под занавес встречи грузины отыгрались.

Согласно приведенному прессслужбой "Металлиста 1925" составу "Колхети-1913", за грузин в стартовом составе игру начинал украинский голкипер Ярослав Котляров.

Следующий матч у харьковчан запланирован на 11 февраля против узбекистанской "Бухары".

Контрольный матч

8 февраля

"Металлист 1925" (Харьков, Украина) - "Колхети-1913" (Поти, Грузия) 1:1

Голы: Ногейра 18 - 75 (пенальти)

"Металлист 1925": Сидоренко (Коваленко М. 46), Шершень, Потимков Ю., Курило, Рудавский, Обинайя, Казаес (Шавьер 46), Бычек, игрок на просмотре, Ногейра, Островский.

Запасные: Коваленко И., Безуглый, Ременюк

"Колхети-1913" (старт): Котляров, Габелая, Харшиладзе Б., Джапиашвили, Мегрелишвили, Месхи, Гвалия, Ольхов, Сичинава, Зарубиани, Гавашелишвили