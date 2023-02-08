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Эдмар: Клейтон Шавьер в порядке. Просто он сам уже не хочет больше играть в футбол
Хоть сам Шавьер и отбегал тайм за харьковчан в спарринге
metalist1925.com
Исполняющий обязанности главного тренера "
– Недавно в расположение "Металлиста 1925" приезжал Клейтон Шавьер. Какова была цель его визита?
– У нас с ним есть договоренность, что мы можем отправлять украинских игроков в Бразилию, а бразильские футболисты будут играть в Украине.
– Вы верите, что наши игроки в обозримом будущем будут выступать в чемпионате Бразилии?
– Почему бы и нет. Это было бы здорово. Мне кажется, это пошло бы на пользу обеим странам. К тому же уровень и финансовые способности клубов УПЛ заметно просели из-за войны, а это хороший повод делегировать украинцев в бразильские клубы.
– Клейтон даже успел потренироваться с "Металлистом 1925". В какой форме он сейчас находится, мог бы играть в УПЛ?
– Он в порядке. Играли в квадрат, так он ни разу не зашел в центр. Другой вопрос, что он сам уже не хочет больше играть в футбол. Ему больше интересна агентская деятельность.
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