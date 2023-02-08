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За Металлист 1925 в спарринге против Колхети-1913 сыграл Клейтон Шавьер

Премьер-лига
(2 голосов)

39-летняя легенда все еще в форме

За Металлист 1925 в спарринге против Колхети-1913 сыграл Клейтон Шавьер

metalist1925.com

UA-Футбол
Новина українською

Легендарный для харьковского футбола полузащитник Клейтон Шавьер находится в расположении "Металлиста 1925", который проводит свои сборы в Турции. Бразилец не только пообщался с бывшими партнерами по команде, а также потренировался с харьковчанами и принял участие в контрольном матче.

Сегодня "желто-синие" встречались с грузинским коллективом "Колхети-1913". Шавьер вышел на поле сразу после перерыва и отыграл весь второй тайм. Сама же игра завершилась вничью 1:1.

Как UA-Футбол сообщили в пресс-службе "Металлиста 1925", речь о возобновлении карьеры и подписании контракта с клубом не идет.

Напомним, что Клейтон Шавьер в Украине выступал за старый "Металлист". Цвета харьковчан он защищал в течение пяти лет (2010-2015), провел 109 матчей и забил 46 голов.

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В статье: Клейтон Шавьер Металлист 1925 (Харьков)
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