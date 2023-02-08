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Девятка от Степаненко, дубль от Траоре. Видео голов и обзор матча Шахтер - Сараево 4:0
Уверенная победа "горняков"
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
В своем заключительном спарринге этой зимой "Шахтер" одержал разгромную победу над представителем Боснии и Герцеговины, "Сараево". Дончане открыли счет благодаря классному удару в девятку от Степаненко. Еще до перерыва Траоре и Судаков довели дело до разгрома. А во втором тайме Ласина отправил в ворота соперников четвертый гол.
Следующий матч "Шахтера" уже будет официальным. В следующий четверг дончане встретятся с "Ренном" в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.
Контрольный матч
"Шахтер" (Украина) - "Сараево" (Босния и Герцеговина) 4:0
Голы: Степаненко (28), Траоре (33,55) , Судаков (36)
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