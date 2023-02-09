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Забить не смогли. Заря в контрольной игре проиграла четвертой команде чемпионата Армении
Не самый приятный результат
Фото: ФК Заря
Луганская "Заря" провела очередной поединок на турецких сборах в рамках подготовки ко второй части сезона УПЛ.
В этот четверг коллектив Патрика ван Леувена встретился с представителем Армении - футбольным клубом "Алашкерт" из Еревана. Итоговый счет получился не в пользу украинской команды.
Луганчане пропустили дважды еще в первом тайме - к 28-й минуте счет на табло уже был 0:2. Больше голов в матче забито не было. Четвертая команда УПЛ уступила четвертой команде украинского первенства.
Контрольный матч, 09.02.2023
"Заря" - "Алашкерт" 0:2
"Заря" (стартовый состав): Владислав Кучерук, Роман Вантух, Игорь Снурницын, Максим Имереков, Олег Данченко, Владимир Бражко, Алексей Хахлев, Сергей Булеца, Максим Хлань, Денис Антюх, Денис Нагнойный
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