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Из Динамо зимой мог уйти полузащитник - трансферу помешало землетрясение

Премьер-лига
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И такое случается

Из Динамо зимой мог уйти полузащитник - трансферу помешало землетрясение

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
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Этой зимой состав киевского "Динамо" мог покинуть полузащитник Александр Андриевский.

По информации ТаТоТаке, переговоры со столичным клубом касательно хавбека вел турецкий клуб "Хатайспор". Имело место конкретное предложение, однако из-за страшного землетрясения в Турции, сделка не состоялась. Провинция Хатай стала одним из эпицентров землетрясения.

Читайте такжеАндриевский: Если бы было предложение из Бельгии или Чехии, я бы с удовольствием его рассмотрел

28-летний Андриевский находится в структуре "Динамо" с 2018-го года, однако за четыре с половиной года стать основным ему не удалось. На счету полузащитника 78 игр за киевлян, один гол и пять ассистов. Его контракт действителен до 2025-го года.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" пытается подписать форварда из чемпионата Румынии.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский Хатайспор
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Источник:
ТаТоТаке

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