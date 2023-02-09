Из Динамо зимой мог уйти полузащитник - трансферу помешало землетрясение

Этой зимой состав киевского "Динамо" мог покинуть полузащитник Александр Андриевский.

По информации ТаТоТаке, переговоры со столичным клубом касательно хавбека вел турецкий клуб "Хатайспор". Имело место конкретное предложение, однако из-за страшного землетрясения в Турции, сделка не состоялась. Провинция Хатай стала одним из эпицентров землетрясения.

28-летний Андриевский находится в структуре "Динамо" с 2018-го года, однако за четыре с половиной года стать основным ему не удалось. На счету полузащитника 78 игр за киевлян, один гол и пять ассистов. Его контракт действителен до 2025-го года.