"Очень доволен его прогрессом". Йовичевич оценил игру форварда Шахтера

Наставник "Шахтера" Игорь Йовичевич дал свой комментарий по поводу игры Лассина Траоре на сборах в Турции.

"Это очевидно, что Траоре готов к игре с "Ренном". Вы можете сравнить его игру в чемпионате и сейчас: он активно участвует в развитии командных действий, имеет больше уверенности, чаще попадает в зоны, где опасен для оппонента. Те свойства, которые он имеет, для нас очень важны, ведь можем сыграть в пас на третьего из-за него, он может сам принять мяч, развернуться, отдать передачу или забить гол.

Это форвард, несомненно, очень высокого качества. Должен немного подождать, хотя я очень доволен его прогрессом. Абсолютно убежден, что это будет лучшее усиление для нашей команды, тем более когда он примет форму. Мы ждали, потому что знаем его качества. Но после травмы ему действительно было тяжело, и сейчас я очень рад, что он забил и активно участвовал в командных действиях", – заявил Йовичевич.

Напомним, что недавно Траоре вернулся в "Шахтер" после тяжелой травмы, выведшей его из строя на год. В первой части сезона он провел 17 матчей, забил три гола и отдал три голевых передачи.