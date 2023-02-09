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Уже прибыли в Варшаву. Шахтер завершил сборы в Турции
Впереди - "Ренн"
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" завершил сборы в Турции.
Вчера донецкий клуб провел заключительный спарринг против "Сараево", а уже сегодня вылетел в Варшаву. В течение недели коллектив Йовичевича проведет микро цикл подготовки ко второй части сезона.
???? «Шахтар» завершив зимові збори в Туреччині та перебазувався до Варшави.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 9, 2023
Плани команди на найближчі дні перед матчем з «Ренном»: https://t.co/Xy1cp5QfPi.#Shakhtar #UEL pic.twitter.com/kpkjGrpJ2a
Впереди "горняков" матчи против "Ренна" в рамках 1/16 Лиги Европы (16 и 23 февраля).
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