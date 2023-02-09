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Уже прибыли в Варшаву. Шахтер завершил сборы в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Впереди - "Ренн"

Уже прибыли в Варшаву. Шахтер завершил сборы в Турции

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" завершил сборы в Турции.

Вчера донецкий клуб провел заключительный спарринг против "Сараево", а уже сегодня вылетел в Варшаву. В течение недели коллектив Йовичевича проведет микро цикл подготовки ко второй части сезона.

Впереди "горняков" матчи против "Ренна" в рамках 1/16 Лиги Европы (16 и 23 февраля).

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В статье: Шахтер (Донецк)
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