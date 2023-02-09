Уже прибыли в Варшаву. Шахтер завершил сборы в Турции

Донецкий "Шахтер" завершил сборы в Турции.

Вчера донецкий клуб провел заключительный спарринг против "Сараево", а уже сегодня вылетел в Варшаву. В течение недели коллектив Йовичевича проведет микро цикл подготовки ко второй части сезона.

???? «Шахтар» завершив зимові збори в Туреччині та перебазувався до Варшави.



Плани команди на найближчі дні перед матчем з «Ренном»: https://t.co/Xy1cp5QfPi.#Shakhtar #UEL pic.twitter.com/kpkjGrpJ2a — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 9, 2023

Впереди "горняков" матчи против "Ренна" в рамках 1/16 Лиги Европы (16 и 23 февраля).