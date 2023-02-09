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Кривбасс - Нефтчи Фергана. Смотреть онлайн, Live, прямую видеотрансляцию матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередной спарринг команды Вернидуба

Кривбасс - Нефтчи Фергана. Смотреть онлайн, Live, прямую видеотрансляцию матча

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Криворожский "Кривбасс" продолжает свою зимнюю подготовку в Турции.

Сегодня, 9 февраля, команда Вернидуба проведет свой очередной спарринг. В соперниках криворожцев – "Нефтчи" из Ферганы, который в Высшей лиге чемпионата Узбекистана-2022 занял 9 место (среди 14 клубов).

Начнется матч в 16:30.

Прямая трансляция поединку – вашему вниманию чуть ниже.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Нефтчи (Фергана)
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