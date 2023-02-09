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Кривбасс - Нефтчи Фергана. Смотреть онлайн, Live, прямую видеотрансляцию матча
Очередной спарринг команды Вернидуба
scdnipro1.com.ua
Криворожский "
Сегодня, 9 февраля, команда Вернидуба проведет свой очередной спарринг. В соперниках криворожцев – "Нефтчи" из Ферганы, который в Высшей лиге чемпионата Узбекистана-2022 занял 9 место (среди 14 клубов).
Начнется матч в 16:30.
Прямая трансляция поединку – вашему вниманию чуть ниже.
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