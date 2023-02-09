Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Борячуком интересуются два клуба УПЛ
Форвард еще не знает, где весной продолжит карьеру
фото - ФК Металіст 1925
Форвард "Шахтера"
"В какой команде окажусь? Пока сам не знаю. Ведутся переговоры. "Металлист 1925" хочет меня видеть, разговаривал с "Зарей", тоже хотят видеть у себя в команде.
Где именно окажусь я пока еще не знаю. Поэтому заранее ничего не могу по этому поводу сказать.
Пока не знаю, есть ли вариант заграницы, поэтому исходя из имеющихся вариантов останусь в УПЛ. Мой контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2024 года", — рассказал Борячук.
Напомним, что в осенней части сезона в составе харьковчан 26-летний нападающий забил 3 гола в 8 матчах.
Популярное сейчас
- "Слишком мощный", - французская L'Equipe разместила ФОТО Малиновского на обложке
- Под Кременной ВСУ впервые уничтожили новейшую российскую БМПТ Терминатор - ВИДЕО
- ISW: В одной из областей Украины россияне уже начали наступление
- Игрок Динамо забил за сборную Сенегала на 26-ой секунде – Видео
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО