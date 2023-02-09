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Борячуком интересуются два клуба УПЛ

Премьер-лига
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Форвард еще не знает, где весной продолжит карьеру

Борячуком интересуются два клуба УПЛ

фото - ФК Металіст 1925

Новина українською

Форвард "Шахтера" Андрей Борячук, который первую часть сезона провел в аренде в "Металлисте 1925", рассказал, какие клубы заинтересованы в его подписании.

"В какой команде окажусь? Пока сам не знаю. Ведутся переговоры. "Металлист 1925" хочет меня видеть, разговаривал с "Зарей", тоже хотят видеть у себя в команде.

Где именно окажусь я пока еще не знаю. Поэтому заранее ничего не могу по этому поводу сказать.

Пока не знаю, есть ли вариант заграницы, поэтому исходя из имеющихся вариантов останусь в УПЛ. Мой контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2024 года", — рассказал Борячук.

Напомним, что в осенней части сезона в составе харьковчан 26-летний нападающий забил 3 гола в 8 матчах.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Андрей Борячук Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Fanday

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