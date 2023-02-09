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Сидорчук : Проблема Динамо в первой части сезона была в психологии, в голове

Премьер-лига
(1 голосов)

Капитан киевлян - о выступлении команды в осенней части сезона

Сидорчук : Проблема Динамо в первой части сезона была в психологии, в голове

fcdynamo.com

Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук проанализировал выступления киевской команды в осенней части сезона. По мнению полузащитника, проблем заключалась в психологии.

"Фактор войны упустить никак нельзя. Это, наверное, одна из самых трудных причин [такого выступления команды]. Начало вроде бы было не плохое, а потом как по синусоиде все пошло вниз, и ты ничего с этим поделать не можешь. Хотя на тренировках и физические данные – все вроде бы было хорошо. Проблема была в психологии, в голове. Как из нее выходить? Только побеждать надо. Мистер однажды сказал: "Сейчас вы должны играть не как чемпионы, а как команда, которая борется за свое выживание". И это дало такой толчок.

Мы наездили очень много, и это была огромная проблема. Если честно, мы почти два месяца были без нормальных тренировок. Сейчас это все нужно воспринимать так, как оно есть.

Если смотреть в комплексе и увидеть, сколько "Фенербахче" подписал новых футболистов под этот сезон, там более 20 трансферов они провели. Дальше "Ренн". Если честно, в начале сезона думал, что он будет точно второй во Франции. Если брать сам клуб, структуру, футболистов, которых они берут к себе и у них очень хорошая академия. С АЕКом получилось такое… Не буду оправдываться, поэтому ничего не буду говорить.

И еще как раз в Лиге Европы нам не хватило футболиста. Нам очень не хватало Николая Шапаренко. Это не секрет ни для кого, что до травмы он являлся нашим основным игроком. Нам его не хватало, и не хватает сейчас", - сказал Сидорчук.

Напомним, что подопечные Мирчи Луческу не пробились в евровесну, вылетев из группового раунда Лиги Европы. В турнирной таблице УПЛ киевляне занимают третью позицию.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (3)
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lir1205 (Запорожье)
09.02.2023 в 19:53
вы не развиваетесь вы диграданты там все!
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.02.2023 в 19:16
а в ногах???)))
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0
-1
nadobi (Полтава)
09.02.2023 в 19:07
Запятую наверное за Сидорчука редакторы поставили
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0
-1

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