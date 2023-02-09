Сидорчук : Проблема Динамо в первой части сезона была в психологии, в голове

Капитан " Динамо " Сергей Сидорчук проанализировал выступления киевской команды в осенней части сезона. По мнению полузащитника, проблем заключалась в психологии.

"Фактор войны упустить никак нельзя. Это, наверное, одна из самых трудных причин [такого выступления команды]. Начало вроде бы было не плохое, а потом как по синусоиде все пошло вниз, и ты ничего с этим поделать не можешь. Хотя на тренировках и физические данные – все вроде бы было хорошо. Проблема была в психологии, в голове. Как из нее выходить? Только побеждать надо. Мистер однажды сказал: "Сейчас вы должны играть не как чемпионы, а как команда, которая борется за свое выживание". И это дало такой толчок.

Мы наездили очень много, и это была огромная проблема. Если честно, мы почти два месяца были без нормальных тренировок. Сейчас это все нужно воспринимать так, как оно есть.

Если смотреть в комплексе и увидеть, сколько "Фенербахче" подписал новых футболистов под этот сезон, там более 20 трансферов они провели. Дальше "Ренн". Если честно, в начале сезона думал, что он будет точно второй во Франции. Если брать сам клуб, структуру, футболистов, которых они берут к себе и у них очень хорошая академия. С АЕКом получилось такое… Не буду оправдываться, поэтому ничего не буду говорить.

И еще как раз в Лиге Европы нам не хватило футболиста. Нам очень не хватало Николая Шапаренко. Это не секрет ни для кого, что до травмы он являлся нашим основным игроком. Нам его не хватало, и не хватает сейчас", - сказал Сидорчук.