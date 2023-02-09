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Кривбасс одержал свою третью победу на зимних сборах

Премьер-лига
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9 февраля криворожцы обыграли Нефтчи из Ферганы

Кривбасс одержал свою третью победу на зимних сборах

fckryvbas.com

Новина українською

В четверг, 9 февраля, "Кривбасс" провел свой очередной, шестой по счету спарринг на сборах в Турции. В соперниках команды Вернидуба был середняк чемпионата Узбекистана "Нефтчи" из Ферганы.

Первый тайм прошел с солидным преимуществом украинской команды, что и вылилось в два забитых гола – отличились Кораблин и Устименко.

Второй тайм был более спокойным и довольно равным. Более того, уже на 49-й минуте "Нефтчи" смог отыграть один мяч.

Впрочем, большего криворожцы соперники сделать не дали. 2:1, очередная, третья по счету победа "Кривбасса" на сборах.

Следующий спарринг криворожцев 12 февраля против молдавского "Петрокуба".

"Кривбасс" – "Нефтчи" (Фергана, Узбекистан) 2:1

Голы: Тимур Кораблин (30), Денис Устименко (34) - Умар Адхамзаде (49)

"Кривбасс" (Кривой Рог): Андрей Клищук – Андрей Понедельник, Виталий Вернидуб (Даниил Бескоровайный, 76), Тимур Стецьков (Вячеслав Рябов, 46), Евгений Опанасенко – Денис Шевченко (Захар Карпусь, 62), Тимур Кораблин (Дмитрий Хомченовский, 76), Владислав Семотюк (Евгений Банада, 76), Клим Приходько (Рифет Капич, 76), Артур Микитишин (Никита Татарков, 76) – Денис Устименко (Антон Цыганков, 72).

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Нефтчи (Фергана)
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