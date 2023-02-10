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Заря - Норшеланн: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Датчане второй раз этой зимой встречаются с клубом УПЛ

Заря - Норшеланн: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Пять дней назад лидер датской Суперлиги встречался с "Металлистом 1925" и минимально победил. Теперь у "Норшеланна" соперник будет более серьезным, но и время до начала чемпионата Дании гораздо ближе, чем УПЛ. Поэтому и кондиции у представителя Фарума должны быть лучше, чем у команды Патрика ван Леувена.

Контрольный матч
10 февраля. Начало в 10:00
"Заря" (Луганск, Украина) - "Норшеланн" (Фарум, Дания)

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В статье: Заря (Луганск) Норшелланн (Фарум)
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