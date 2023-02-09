Атлетико Минейро ведет с Шахтером переговоры по продлению аренды Педриньо

Бразильский "Атлетико Минейро" ведет переговоры с " Шахтером " о продлении аренды 24-летнего вингера Педриньо.

Бразильский клуб хочет продлить срок арендного соглашения, которое рассчитано до 30 июня 2023 года, еще как минимум на полгода.

Сам Педриньо также ранее заявлял, что его все устраивает в "Атлетико Минейро" и он не хочет возвращаться в "Шахтер" .

Напомним, что вингер перешел в аренду в "Атлетико Минейро" в июле прошлого года.