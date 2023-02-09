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Атлетико Минейро ведет с Шахтером переговоры по продлению аренды Педриньо
Сам игрок также хочет остаться в Бразилии
Фото: atletico.com.br
Бразильский "Атлетико Минейро" ведет переговоры с "
Бразильский клуб хочет продлить срок арендного соглашения, которое рассчитано до 30 июня 2023 года, еще как минимум на полгода.
Сам Педриньо также ранее заявлял, что его все устраивает в "Атлетико Минейро" и
Напомним, что вингер перешел в аренду в "Атлетико Минейро" в июле прошлого года.
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Источник:Goal
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