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"Есть все шансы стать одесским Мудриком", - селекционер Черноморца рассказал, кого он считает главным талантом команды

Премьер-лига
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Кирилл Ковальчук дает шансы Максиму Брагару

"Есть все шансы стать одесским Мудриком", - селекционер Черноморца рассказал, кого он считает главным талантом команды

Новина українською

Экс-игрок "Черноморца" Кирилл Ковальчук, который сейчас в одесском клубе занимается селекционной работой, считает, что 21-летний хавбек Максим Брагару способен выйти на уровень Михаила Мудрика.

"Он был в "Черноморце" раньше, до меня. Молодой парень, много работает, прогрессирует. Подходит, спрашивает по игровым моментам: "А можно так? А можно это?".

Для меня это выдающийся талант. У него есть все шансы стать нашим одесским Мудриком. Такая же скорость, техника, удар – все есть.

Психология. Несмотря на возраст, Брагару уже должен проявлять себя как лидер команды. В целом, с точки зрения перспектив у нас очень хорошая команда. Сейчас нам важно запустить механизмы и команда выстрелит где-то с лета", - сказал Ковальчук.

Напомним, что в нынешнем сезоне Брагару провел за "Черноморец" во всех турнирах 15 матчей и забил два гола.

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В статье: Кирилл Ковальчук Черноморец (Одесса) Максим Брагару
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Источник:
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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
09.02.2023 в 22:03
Преувеличил Кирилл, Брагару нужно точнее и сильнее бить по воротам и увеличить физику, сможет ли? Есть большие сомнения. Штогрина на кислород, толку не будет. Брагару мне напоминает Дениса Васина...
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