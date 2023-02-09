"Есть все шансы стать одесским Мудриком", - селекционер Черноморца рассказал, кого он считает главным талантом команды

Экс-игрок " Черноморца " Кирилл Ковальчук, который сейчас в одесском клубе занимается селекционной работой, считает, что 21-летний хавбек Максим Брагару способен выйти на уровень Михаила Мудрика.

"Он был в "Черноморце" раньше, до меня. Молодой парень, много работает, прогрессирует. Подходит, спрашивает по игровым моментам: "А можно так? А можно это?".

Для меня это выдающийся талант. У него есть все шансы стать нашим одесским Мудриком. Такая же скорость, техника, удар – все есть.

Психология. Несмотря на возраст, Брагару уже должен проявлять себя как лидер команды. В целом, с точки зрения перспектив у нас очень хорошая команда. Сейчас нам важно запустить механизмы и команда выстрелит где-то с лета", - сказал Ковальчук.