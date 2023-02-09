Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Есть все шансы стать одесским Мудриком", - селекционер Черноморца рассказал, кого он считает главным талантом команды
Кирилл Ковальчук дает шансы Максиму Брагару
Экс-игрок "
"Он был в "Черноморце" раньше, до меня. Молодой парень, много работает, прогрессирует. Подходит, спрашивает по игровым моментам: "А можно так? А можно это?".
Для меня это выдающийся талант. У него есть все шансы стать нашим одесским Мудриком. Такая же скорость, техника, удар – все есть.
Психология. Несмотря на возраст, Брагару уже должен проявлять себя как лидер команды. В целом, с точки зрения перспектив у нас очень хорошая команда. Сейчас нам важно запустить механизмы и команда выстрелит где-то с лета", - сказал Ковальчук.
Напомним, что в нынешнем сезоне Брагару провел за "Черноморец" во всех турнирах 15 матчей и забил два гола.
Популярное сейчас
- Украинская разведка перехватила планы РФ по захвату власти в Молдове
- Малиновский о победе над ПСЖ: Мы были очень мотивированы, это было потрясающе
- Тренер ПСЖ об ударе Малиновского: Пропустили глупый гол в касание с 20 метров
- Динамо уверенно переигрывает представителя Дании - Супряга снова забивает
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО