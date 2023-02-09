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Сидорчук: Я никогда не ставил своей целью играть в Европе. Это была моя самая большая ошибка
А предложение от Аль-Айна все-таки было
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
Капитан "
“Предложение от "Аль-Айна"? Мы общались, но до конкретики не дошло. Играть с Ярмоленко под руководством Реброва? Да, может, еще все впереди. С Ребровым у нас хорошее общение было и если сейчас позвоню, тоже будем хорошо общаться».
Ярмоленко? Думаю, что он закончит карьеру в "Динамо". И так бы мне хотелось.
Я никогда не ставил своей целью играть в Европе. Это была моя самая большая ошибка. Если ставишь цель себе и идешь к ней, то волей-неволей, придешь к ней. А для меня цель была играть за "Динамо" и дальше я даже не смотрел. Возможно, не ошибка, но опыт иностранный я бы хотел иметь", - сказал Сидорчук.
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