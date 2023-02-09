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Сидорчук: Я никогда не ставил своей целью играть в Европе. Это была моя самая большая ошибка

Премьер-лига
(2 голосов)

А предложение от Аль-Айна все-таки было

Сидорчук: Я никогда не ставил своей целью играть в Европе. Это была моя самая большая ошибка

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал о желании попробовать свои силы за границей. Также хавбек прокомментировал возможное возвращение в лагерь киевлян вингера Андрея Ярмоленко.

“Предложение от "Аль-Айна"? Мы общались, но до конкретики не дошло. Играть с Ярмоленко под руководством Реброва? Да, может, еще все впереди. С Ребровым у нас хорошее общение было и если сейчас позвоню, тоже будем хорошо общаться».

Ярмоленко? Думаю, что он закончит карьеру в "Динамо". И так бы мне хотелось.

Я никогда не ставил своей целью играть в Европе. Это была моя самая большая ошибка. Если ставишь цель себе и идешь к ней, то волей-неволей, придешь к ней. А для меня цель была играть за "Динамо" и дальше я даже не смотрел. Возможно, не ошибка, но опыт иностранный я бы хотел иметь", - сказал Сидорчук.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Sport Arena

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