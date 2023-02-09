Кополовец: У Шахтера трансферная служба работает лучше, чем у Динамо

Известный в прошлом игрок Михаил Кополовец рассказал, в чем донецкий "Шахтер" лучше киевского "Динамо".

"Конечно, у "Шахтера" трансферная служба работает лучше. Они больше держат руку на пульсе, проводят топ-трансферы. Простите, но 100 млн евро — это говорит о чем-то.

"Динамо" передерживает своих футболистов. Они хотят получить больше денег, но у них все ломается. "Шахтер" умеет работать, он более солидно работает с футболистами. А "Динамо"...

Например, им дают 10 миллионов, а они хотят 15. Из-за этого у них срывается трансфер. Вот переход Мудрика — это мегаудачный переход для Михаила и для клуба. Конечно, меня гордость берет, что наши ребята играют в таких топовых клубах", — рассказал Кополовец.