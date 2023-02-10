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Официально: Львов арендовал бразильского защитника

Премьер-лига
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Взяли в аренду у Сабаха

Официально: Львов арендовал бразильского защитника

lvivfc.com

Новина українською

Бразильский защитник Хигор Габриэль стал игроком ФК "Львов".

Официальный сайт клуба дает такую информацию.

Бразилец перешел во "Львов "на правах аренды и будет выступать под 99-м номером. Контракт 23-летнего футболиста принадлежит азербайджанскому клубу "Сабах".

Ранее СМИ сообщали, что соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона.

23-летний бразилец выступает на позиции центрального защитника. "Сабах" его подписал в феврале 2022 года, а летом отдал в аренду минскому "Динамо". После шести месяцев в Беларуси он вернулся в "Сабах" и снова отправляется в аренду.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
ФК Львів

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