Официально: Львов арендовал бразильского защитника

Бразильский защитник Хигор Габриэль стал игроком ФК "Львов" .

Официальный сайт клуба дает такую информацию.

Бразилец перешел во "Львов "на правах аренды и будет выступать под 99-м номером. Контракт 23-летнего футболиста принадлежит азербайджанскому клубу "Сабах".

Ранее СМИ сообщали, что соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона.

23-летний бразилец выступает на позиции центрального защитника. "Сабах" его подписал в феврале 2022 года, а летом отдал в аренду минскому "Динамо". После шести месяцев в Беларуси он вернулся в "Сабах" и снова отправляется в аренду.