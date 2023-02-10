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"Чуть не заплакал". Полузащитник Шахтера - о поддержке в Польше во время матчей ЛЧ
Вспомнил о прекрасной атмосфере
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко в интервью польским СМИ рассказал о поддержке в Польше во время матчей Лиги Чемпионов.
"Мое внимание сразу привлекли две вещи – не только в Варшаве, но и в Польше в целом. Во-первых, насколько милы и искренни поляки. Второе - что у вас много украинцев.
Я хотел бы лучше узнать Варшаву и другие города, но как турист. Я слышал, что у вас много красивых мест. Хочу выразить благодарность "Легии" за то, что она предоставила нам свою тренировочную базу. Это очень удобное место для работы с отличными тренировочными площадками.
Мы также прекрасно себя чувствуем на стадионе "Легия". У нас большая поддержка со стороны украинцев и поляков. В матче с "Реалом" обстановка была отличная. Очень сильные эмоции у меня вызвал украинско-польский флаг. Я был близок к слезам, я чуть не заплакал", - рассказал Артем в интервью SportoweFakty.
Напомним, что матчи Лиги Чемпионов "Шахтер" временно проводит на стадионе "Войска Польского" в Варшаве. Там же состоится поединок против "Ренна" 16-го февраля в рамках 1/16 Лиги Европы.
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