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"Чуть не заплакал". Полузащитник Шахтера - о поддержке в Польше во время матчей ЛЧ

Премьер-лига
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Вспомнил о прекрасной атмосфере

"Чуть не заплакал". Полузащитник Шахтера - о поддержке в Польше во время матчей ЛЧ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко в интервью польским СМИ рассказал о поддержке в Польше во время матчей Лиги Чемпионов.

"Мое внимание сразу привлекли две вещи – не только в Варшаве, но и в Польше в целом. Во-первых, насколько милы и искренни поляки. Второе - что у вас много украинцев.

Я хотел бы лучше узнать Варшаву и другие города, но как турист. Я слышал, что у вас много красивых мест. Хочу выразить благодарность "Легии" за то, что она предоставила нам свою тренировочную базу. Это очень удобное место для работы с отличными тренировочными площадками.

Мы также прекрасно себя чувствуем на стадионе "Легия". У нас большая поддержка со стороны украинцев и поляков. В матче с "Реалом" обстановка была отличная. Очень сильные эмоции у меня вызвал украинско-польский флаг. Я был близок к слезам, я чуть не заплакал", - рассказал Артем в интервью SportoweFakty.

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Напомним, что матчи Лиги Чемпионов "Шахтер" временно проводит на стадионе "Войска Польского" в Варшаве. Там же состоится поединок против "Ренна" 16-го февраля в рамках 1/16 Лиги Европы.

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В статье: Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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Источник:
SportoweFakty

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