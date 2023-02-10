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Полесье - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Winter Cup
Старт турнира
Фото: НК Верес
Второй товарищеский турнир Winter Cup стартует уже сегодня. В матче-открытия между собой сыграют команды, которые представляют разные дивизиона - "Верес" из УПЛ и лидер Первой лиги "Полесье". Интересно, что год назад эти же команды встретились в рамках первого матча. Тогда триумф был за представителями Житомира.
Winter Cup, 10.02.2023
"Полесье" 11:00 "Верес"
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