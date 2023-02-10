  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Winter Cup
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Winter Cup

Премьер-лига
(1 голосов)

Старт турнира

Полесье - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Winter Cup

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

Второй товарищеский турнир Winter Cup стартует уже сегодня. В матче-открытия между собой сыграют команды, которые представляют разные дивизиона - "Верес" из УПЛ и лидер Первой лиги "Полесье". Интересно, что год назад эти же команды встретились в рамках первого матча. Тогда триумф был за представителями Житомира.

Читайте такжеПолесье с Усиком и другие. В Турции состоится турнир BGV Winter Cup-2023

Winter Cup, 10.02.2023
"Полесье" 11:00 "Верес"

По теме
yellow-arrow
"Чуть не заплакал". Полузащитник Шахтера - о поддержке в Польше во время матчей ЛЧ
yellow-arrow
Заря - Норшеланн: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Лунин в финале клубного ЧМ, еще одно дерби для Мудрика. Расписание футбола на 10-12 февраля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде