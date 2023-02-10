Полесье - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Winter Cup

Второй товарищеский турнир Winter Cup стартует уже сегодня. В матче-открытия между собой сыграют команды, которые представляют разные дивизиона - "Верес" из УПЛ и лидер Первой лиги "Полесье". Интересно, что год назад эти же команды встретились в рамках первого матча. Тогда триумф был за представителями Житомира.

Winter Cup, 10.02.2023

"Полесье" 11:00 "Верес"