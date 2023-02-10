  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря разгромно проиграла лидеру чемпионата Дании
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря разгромно проиграла лидеру чемпионата Дании

Премьер-лига
(1 голосов)

Продержались только тайм

Заря разгромно проиграла лидеру чемпионата Дании

фото - ФК Зоря

Новина українською

Луганская "Заря" сыграла восьмой матч в рамках подготовки ко второй части сезона – на этот раз соперником команды Патрика Ван Леувена был лидер чемпионата Дании "Норшелланд".

Представитель УПЛ пропустил уже на 3-й минуте, но довольно быстро сумел отыграться – отметился Булеца. А вот после перерыва луганчане не смогли дать отпор сопернику, забившему еще трижды. Матч завершился со счетом 1:4 в пользу "Норшелланда".

Это четвертое поражение "Зари" во время зимних сборов. Также на счету черно-белых три победы и одна ничья.

Контрольный матч

"Заря" – "Норшелланд" 1:4

Голы: Булеца 13 – Нуама 3, 67 пен., 74, Фагир 70

Стартовый состав "Зари": Сапутин – Данченко, Имереков, Батагов, Вантух – Бражко, Чурко – Кирюханцев, Мишнев, Булеца – Русин

По теме
yellow-arrow
Конкурент для Трубина. Шахтер объявил о трансфере голкипера Ворсклы
yellow-arrow
Верес и Полесье сыграли первый матч Winter Cup. Победителя определила серия пенальти
yellow-arrow
Полесье - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Winter Cup
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Контрольные матчи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде