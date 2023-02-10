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Заря разгромно проиграла лидеру чемпионата Дании
Продержались только тайм
фото - ФК Зоря
Луганская "Заря" сыграла восьмой матч в рамках подготовки ко второй части сезона – на этот раз соперником команды Патрика Ван Леувена был лидер чемпионата Дании "Норшелланд".
Представитель УПЛ пропустил уже на 3-й минуте, но довольно быстро сумел отыграться – отметился Булеца. А вот после перерыва луганчане не смогли дать отпор сопернику, забившему еще трижды. Матч завершился со счетом 1:4 в пользу "Норшелланда".
Это четвертое поражение "Зари" во время зимних сборов. Также на счету черно-белых три победы и одна ничья.
Контрольный матч
"Заря" – "Норшелланд" 1:4
Голы: Булеца 13 – Нуама 3, 67 пен., 74, Фагир 70
Стартовый состав "Зари": Сапутин – Данченко, Имереков, Батагов, Вантух – Бражко, Чурко – Кирюханцев, Мишнев, Булеца – Русин
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