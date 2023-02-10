Заря разгромно проиграла лидеру чемпионата Дании

Луганская "Заря" сыграла восьмой матч в рамках подготовки ко второй части сезона – на этот раз соперником команды Патрика Ван Леувена был лидер чемпионата Дании "Норшелланд".

Представитель УПЛ пропустил уже на 3-й минуте, но довольно быстро сумел отыграться – отметился Булеца. А вот после перерыва луганчане не смогли дать отпор сопернику, забившему еще трижды. Матч завершился со счетом 1:4 в пользу "Норшелланда".

Это четвертое поражение "Зари" во время зимних сборов. Также на счету черно-белых три победы и одна ничья.

Контрольный матч

"Заря" – "Норшелланд" 1:4

Голы: Булеца 13 – Нуама 3, 67 пен., 74, Фагир 70

Стартовый состав "Зари": Сапутин – Данченко, Имереков, Батагов, Вантух – Бражко, Чурко – Кирюханцев, Мишнев, Булеца – Русин