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Конкурент для Трубина. Шахтер объявил о трансфере голкипера Ворсклы
Существенное усиление вратарской позиции
фото - ФК Шахтар
Донецкий "Шахтер" объявил о трансфере голкипера "Ворсклы" Дмитрия Ризныка. Контракт с 24-летним футболистом подписан на 5 лет. В какую сумму обошел игрок "Шахтеру", не сообщается.
Ризнык дебютировал в украинской Премьер-лиге в октябре 2019-го. В общей сложности за "Ворсклу" сыграл в 80 поединках, пропустил 97 голов, 24 матча отыграл на ноль. В текущем сезоне на его счету 17 матчей, 4 на ноль и 24 пропущенных гола. На его счету уже два матча за национальную сборную, в том числе и один официальный – против Ирландии в Лиге Наций.
Самым высоким достижением в карьере является выход в финал Кубка Украины с "Ворсклой". Также Ризнык был частью молодежной сборной Украины, которая выиграла Чемпионат мира, но в команде Петракова был третьим голкипером.
Заметим, что предыдущий многолетний первый номер "Шахтера" – Андрей Пятов – также переходил в донецкий клуб из "Ворсклы".
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