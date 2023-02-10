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Конкурент для Трубина. Шахтер объявил о трансфере голкипера Ворсклы

Премьер-лига
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(2 голосов)

Существенное усиление вратарской позиции

Конкурент для Трубина. Шахтер объявил о трансфере голкипера Ворсклы

фото - ФК Шахтар

Новина українською

Донецкий "Шахтер" объявил о трансфере голкипера "Ворсклы" Дмитрия Ризныка. Контракт с 24-летним футболистом подписан на 5 лет. В какую сумму обошел игрок "Шахтеру", не сообщается.

Ризнык дебютировал в украинской Премьер-лиге в октябре 2019-го. В общей сложности за "Ворсклу" сыграл в 80 поединках, пропустил 97 голов, 24 матча отыграл на ноль. В текущем сезоне на его счету 17 матчей, 4 на ноль и 24 пропущенных гола. На его счету уже два матча за национальную сборную, в том числе и один официальный – против Ирландии в Лиге Наций.

Самым высоким достижением в карьере является выход в финал Кубка Украины с "Ворсклой". Также Ризнык был частью молодежной сборной Украины, которая выиграла Чемпионат мира, но в команде Петракова был третьим голкипером.

Заметим, что предыдущий многолетний первый номер "Шахтера" – Андрей Пятов – также переходил в донецкий клуб из "Ворсклы".

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык
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Комментарии (6)
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ulych (Запоріжжя)
10.02.2023 в 17:30
Було у батька троє синів. Два розумних, а третій - хвутболіст... Шкода... Ще один побіг до клітки з мискою харчів... До речі, крадених....
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0
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oda1979 (Запорожье)
10.02.2023 в 16:06
Лучше бы в Кривбасс ушел..
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0
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aleks68
10.02.2023 в 16:43
почему не купили?
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0
0
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scorpius (Ck)
10.02.2023 в 16:06
Скорее не конкурент, а замена в перспективе.
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0
0
Mexxxxx (Просяная)
10.02.2023 в 17:02
Трубина наверное уже готовят к продаже. Так что не в далекой перспективе
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0
0
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scorpius (Ck)
10.02.2023 в 17:26
Это я и имел в виду
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