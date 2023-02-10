Ворскла заявила, что трансфер Ризныка в Шахтер стал рекордным в истории клуба

Полтавская "Ворскла" подтвердила переход голкипера Дмитрия Ризныка в донецкий "Шахтер", указав, что этот трансфер является рекордным в истории клуба.

"У нас есть повод гордиться такими переходами! Еще один представитель славной школы вратарей полтавской "Ворсклы" совершил переход в топовый клуб", - говорится в официальном сообщении на сайте.

Сумма не разглашается, однако ранее в СМИ фигурировала цифра в 3 миллиона евро.

Сам Дмитрий прокомментировал свой переход в интервью клубной пресс-службе:

"Я оставляю в Полтаве часть своего сердца. Помню все знаковые эпизоды своей карьеры в свитере "Ворсклы". Благодарю каждого, с кем мне пришлось работать. Большое уважение к болельщикам, которые постоянно поддерживали наш клуб и меня лично. Слава воинам, защищающим нашу с вами независимость. Наша страна обязательно победит, вернется в привычный ритм жизни и весь украинский футбол!".

Ризнык уже присоединился к своим новым одноклубникам в Варшаве. Там дончане готовятся к матчу Лиги Европы против французского "Ренна", который состоится 16 февраля.

Добавим, что самым дорогим трансфером "Ворсклы" на выход до сегодняшнего дня была продажа Евгения Селина в "Динамо" за 2 миллиона евро.