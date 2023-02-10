Металлист представил расписание спаррингов на втором сборе. Соперников будет не меньше шести

Харьковский " Металлист " объявил имена соперников по спаррингам на втором учебно-тренировочном сбор в Турции, который начался у него сегодня, 10 февраля.

Харьковчане сообщают, что поединков будет не менее шести. Шесть соперников уже известны, также переговоры с вероятными спарринг-партнерами еще продолжаются.

11 февраля. "Металлист" – "Кайсар" Кызылорда, Казахстан

14 февраля. "Металлист" – "Вечиста" Краков, Польша

14 февраля. "Металлист" – "Кедах Дарул Аман" Малайзия

18 февраля. "Металлист" – "Тобол" Костанай, Казахстан

21 февраля. "Металлист" – "Абдыш-Ата" Кант, Кыргызстан

24 февраля. "Металлист" – "Дордой" Бишкек, Кыргызстан