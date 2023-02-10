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Металлист представил расписание спаррингов на втором сборе. Соперников будет не меньше шести

Премьер-лига
(1 голосов)

Первый матч уже 11 февраля

Металлист представил расписание спаррингов на втором сборе. Соперников будет не меньше шести

fcmetalist.com.ua

Новина українською

Харьковский "Металлист" объявил имена соперников по спаррингам на втором учебно-тренировочном сбор в Турции, который начался у него сегодня, 10 февраля.

Харьковчане сообщают, что поединков будет не менее шести. Шесть соперников уже известны, также переговоры с вероятными спарринг-партнерами еще продолжаются.

11 февраля. "Металлист" – "Кайсар" Кызылорда, Казахстан

14 февраля. "Металлист" – "Вечиста" Краков, Польша

14 февраля. "Металлист" – "Кедах Дарул Аман" Малайзия

18 февраля. "Металлист" – "Тобол" Костанай, Казахстан

21 февраля. "Металлист" – "Абдыш-Ата" Кант, Кыргызстан

24 февраля. "Металлист" – "Дордой" Бишкек, Кыргызстан

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В статье: Металлист (Харьков)
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