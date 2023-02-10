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Металлист представил расписание спаррингов на втором сборе. Соперников будет не меньше шести
Первый матч уже 11 февраля
fcmetalist.com.ua
Харьковский "
Харьковчане сообщают, что поединков будет не менее шести. Шесть соперников уже известны, также переговоры с вероятными спарринг-партнерами еще продолжаются.
11 февраля. "Металлист" – "Кайсар" Кызылорда, Казахстан
14 февраля. "Металлист" – "Вечиста" Краков, Польша
14 февраля. "Металлист" – "Кедах Дарул Аман" Малайзия
18 февраля. "Металлист" – "Тобол" Костанай, Казахстан
21 февраля. "Металлист" – "Абдыш-Ата" Кант, Кыргызстан
24 февраля. "Металлист" – "Дордой" Бишкек, Кыргызстан
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