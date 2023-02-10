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Трубин летом может покинуть Шахтер

Премьер-лига
(2 голосов)

Замену ему горняки уже нашли

Трубин летом может покинуть Шахтер

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин летом имеет все шансы сменить команду. Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Какой-то конкретики источник не дает, но пишет о том, что а за прогрессом игрока следят клубы АПЛ.

Напомним, что 10 февраля "Шахтер" объявил о подписании голкипера "Ворсклы" Дмитрия Ризныка, который должен стать заменой Трубину в случае трансфера.

Ранее СМИ также писали о том, что Анатолий отказался продлевать контракт, который истекает летом 2024 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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