Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин летом может покинуть Шахтер
Замену ему горняки уже нашли
shakhtar.com
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин летом имеет все шансы сменить команду. Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Какой-то конкретики источник не дает, но пишет о том, что а за прогрессом игрока следят клубы АПЛ.
Напомним, что 10 февраля "Шахтер"
Ранее СМИ также писали о том, что Анатолий отказался продлевать контракт, который истекает летом 2024 года.
Популярное сейчас
- Полесье в серии пенальти обыгрывает представителя УПЛ, дебютная игра Оболони. Таблица спаррингов Первой лиги
- Ему поставили памятник, хотя он прятал виски возле углового. Легенда Леннарта Скоглунда
- Укрэнерго подтверждает. Под утро россияне попали в объекты инфраструктуры в двух областях Украины
- Шахтер и Днепр-1 завершили сборы. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту