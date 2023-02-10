Трубин летом может покинуть Шахтер

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин летом имеет все шансы сменить команду. Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Какой-то конкретики источник не дает, но пишет о том, что а за прогрессом игрока следят клубы АПЛ.

Напомним, что 10 февраля "Шахтер" объявил о подписании голкипера "Ворсклы" Дмитрия Ризныка , который должен стать заменой Трубину в случае трансфера.

Ранее СМИ также писали о том, что Анатолий отказался продлевать контракт, который истекает летом 2024 года.