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Ризнык: Хочу расти как вратарь. Переход в Шахтер для меня - шаг вперед
Кипер Ворсклы стал горняком
shakhtar.com
Голкипер Дмитрий Резник, который
– Дмитрий, приветствуем в "Шахтере"! Что можешь сказать о своем переходе?
– Спасибо за поздравление! Очень рад оказаться здесь, в столь большой команде. Сейчас, можно сказать, завершили дело, которое длилось почти два года, поэтому все очень довольны. Это самое главное.
– Когда ты впервые узнал интерес к "Шахтеру"?
– Впервые мне об этом сказал агент. А дальше все решали клубы, мое дело было – работать.
– Что для тебя стало ключевым в принятии предложения?
– Хочу расти как вратарь, а ни для кого не секрет, что "Шахтер" – это один из серьезных грандов в Европе. Потому для меня это только шаг вперед.
– Как ты считаешь, какие твои сильнейшие качества?
– Если я сейчас здесь, то, наверное, тренерский штаб что-то увидел во мне. Как и говорил, мое дело – это работать. А там уже как скажет тренер, так и будем играть.
– Какие у тебя амбиции на этот сезон и вообще в "Шахтере"?
– Мои цели – прогрессировать и помогать команде. Это самое главное, зачем я сюда пришел.
– Под каким номером будешь играть?
– Я оставлю себе 31-й номер. Это уже как моя маленькая история в футболе, поэтому буду хранить ее таким образом.
– Что бы ты хотел сказать болельщикам "Шахтера"?
– Да, мне очень много фанатов уже написали в Instagram. Поэтому спасибо за приветствие!
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