Ризнык: Хочу расти как вратарь. Переход в Шахтер для меня - шаг вперед

Голкипер Дмитрий Резник, который перешел из "Ворсклы" в "Шахтер" , дал первое интервью в качестве игрока "горняков".

– Дмитрий, приветствуем в "Шахтере"! Что можешь сказать о своем переходе?

– Спасибо за поздравление! Очень рад оказаться здесь, в столь большой команде. Сейчас, можно сказать, завершили дело, которое длилось почти два года, поэтому все очень довольны. Это самое главное.

– Когда ты впервые узнал интерес к "Шахтеру"?

– Впервые мне об этом сказал агент. А дальше все решали клубы, мое дело было – работать.

– Что для тебя стало ключевым в принятии предложения?

– Хочу расти как вратарь, а ни для кого не секрет, что "Шахтер" – это один из серьезных грандов в Европе. Потому для меня это только шаг вперед.

– Как ты считаешь, какие твои сильнейшие качества?

– Если я сейчас здесь, то, наверное, тренерский штаб что-то увидел во мне. Как и говорил, мое дело – это работать. А там уже как скажет тренер, так и будем играть.

– Какие у тебя амбиции на этот сезон и вообще в "Шахтере"?

– Мои цели – прогрессировать и помогать команде. Это самое главное, зачем я сюда пришел.

– Под каким номером будешь играть?

– Я оставлю себе 31-й номер. Это уже как моя маленькая история в футболе, поэтому буду хранить ее таким образом.

– Что бы ты хотел сказать болельщикам "Шахтера"?

– Да, мне очень много фанатов уже написали в Instagram. Поэтому спасибо за приветствие!