Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла - Левадия: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Winter Cup
Турнир набирает обороты
instagram.com/alexander_denysov_
Сегодня, 10 февраля, стартовал второй товарищеский турнир Winter Cup.
В матче-открытия
Второй поединок дня, в котором сыграют "Ворскла" и "Левадия", начнется в 18:30.
Вашему вниманию – прямая видеотрансляция матча.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сбито - 85%. Командование Воздушных Сил ВСУ подвело итоги ракетной атаки РФ 10 февраля
- Ему поставили памятник, хотя он прятал виски возле углового. Легенда Леннарта Скоглунда
- Лунин в финале клубного ЧМ, еще одно дерби для Мудрика. Расписание футбола на 10-12 февраля
- Гармаш еще до возобновления сезона может покинуть Динамо, - источник
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн