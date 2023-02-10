  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла - Левадия: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Winter Cup
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла - Левадия: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Winter Cup

Премьер-лига
(1 голосов)

Турнир набирает обороты

Ворскла - Левадия: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Winter Cup

instagram.com/alexander_denysov_

Новина українською

Сегодня, 10 февраля, стартовал второй товарищеский турнир Winter Cup.

В матче-открытия "Полесье" в серии пенальти обыграло "Верес".

Второй поединок дня, в котором сыграют "Ворскла" и "Левадия", начнется в 18:30.

Вашему вниманию – прямая видеотрансляция матча.

По теме
yellow-arrow
Ризнык: Хочу расти как вратарь. Переход в Шахтер для меня - шаг вперед
yellow-arrow
Металлист представил расписание спаррингов на втором сборе. Соперников будет не меньше шести
yellow-arrow
Трубин летом может покинуть Шахтер
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) ФКИ Левадия (Таллинн)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде