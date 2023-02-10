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Львов минимально победил Торпедо Кутаиси. Львовяне не пропустили ни одного гола на сборах в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Олег Дулуб строит команду с крепкой обороной

Львов минимально победил Торпедо Кутаиси. Львовяне не пропустили ни одного гола на сборах в Турции

Фото: ФК Львів / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

ФК "Львов" провел четвёртый спарринг на сборах в Турции. Подопечные Олега Дулуба одолели "Торпедо" из Кутаиси с минимальным счетом 1:0.

Автора гола львовяне не разглашают. Известно только, что забил игрок на просмотре.

Отметим, что во время этого зимнего антракта львовяне пропускали только от юношеской команды "Руха" в начале работы. В пяти следующих встречах (еще одна, против юношей "Львова", также была в Украине) "сине-золотые" не пропускали.

Контрольный матч
10 февраля
"Львов" (Украина) – "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) 1:0
Гол: игрок на просмотре 33
"Львов" (старт): Рыбка, Габриэль, Дитятьев, Грисьо, Кузык, Мильченко, Богунов, Эсеола и три игрока на просмотре.
"Львов" (запас): Пономаренко, Ольховой, Шарун, Никитюк, Сасовский, Муравский, Ременяк, Бугай, В.Михайлив, Р.Михайлив, игрок на просмотре.

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В статье: ФК Львов Торпедо (Кутаиси)
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