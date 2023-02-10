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Ковалевка все еще без побед. Колос снова проиграл в спарринге
Команда Ярослава Вишняка этой зимой показывает самые плохие результаты среди всех клубов УПЛ
Фото: ФК Колос / Автор невідомий
"Колос" потерпел уже третье поражение во время текущего зимнего антракта. Вслед за проигрышами вышгородскому "Диназу" и австрийскому "Блау Вайсс" ковалевцы уступили четвертой команде Грузии, "Самгурали".
Из положительного - "Колосу" удалось открыть счет своим голам этой зимой. Сразу после перерыва с 11-метрового отличился Милько. Впрочем, грузины забили дважды.
Свой состав пресс-служба "аграриев" не разглашает.
Следующий спарринг у ковалевцев запланирован на 18 февраля против казахстанского "Атырау".
Контрольный матч
10 февраля
"Колос" (Ковалевка, Украина) - "Самгурали" (Цхалтубо, Грузия) 1:2
Голы: Милько 48 (пен.) - Патаркацишвили 44, Ломинадзе 90+3
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