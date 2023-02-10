Стали известны даты и время начала матчей 16 тура УПЛ

УПЛ обнародовала даты и время начала матчей 16-го тура чемпионата. Игры будут проходить в течение четырех дней: с пятницы, 3 марта, до понедельника, 6 марта. Большинство матчей не будут накладываться по времени, только встречи из "пула плюсов" будут пересекаться с другими.

Напомним, что это будут не первые игры в 2023-м. Открывать год будут "Александрия" и "Металлист 1925" перенесенным матчем шестого тура. Этот поединок намечен на 27 февраля. А через день после них сыграют "Минай" и "Шахтер".

3 марта (пятница)

"Кривбасс" – "Колос" 13:00

4 марта (суббота)

"Александрия" – "Днепр-1" 12:00

"Динамо" – "Ингулец" 13:00

"Верес" – "Черноморец" 14:00

5 марта (воскресенье)

"Ворскла" – "Заря" 12:00

"Металлист" – "Рух" 13:00

"Металлист 1925" – "Шахтер" 14:00

6 марта (понедельник)

"Львов" – "Минай" 13:00