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Стали известны даты и время начала матчей 16 тура УПЛ

Премьер-лига
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До возвращения украинской Премьер-лиги меньше месяца

Стали известны даты и время начала матчей 16 тура УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

УПЛ обнародовала даты и время начала матчей 16-го тура чемпионата. Игры будут проходить в течение четырех дней: с пятницы, 3 марта, до понедельника, 6 марта. Большинство матчей не будут накладываться по времени, только встречи из "пула плюсов" будут пересекаться с другими.

Напомним, что это будут не первые игры в 2023-м. Открывать год будут "Александрия" и "Металлист 1925" перенесенным матчем шестого тура. Этот поединок намечен на 27 февраля. А через день после них сыграют "Минай" и "Шахтер".

  • 3 марта (пятница)

"Кривбасс" – "Колос" 13:00

  • 4 марта (суббота)

"Александрия" – "Днепр-1" 12:00
"Динамо" – "Ингулец" 13:00
"Верес" – "Черноморец" 14:00

  • 5 марта (воскресенье)

"Ворскла" – "Заря" 12:00
"Металлист" – "Рух" 13:00
"Металлист 1925" – "Шахтер" 14:00

  • 6 марта (понедельник)

"Львов" – "Минай" 13:00

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